Atelier en famille « Jardin in vitro » au Domaine de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire, 16 juillet 2023, Chaumont-sur-Loire.

Chaumont-sur-Loire,Loir-et-Cher

L’atelier Jardin in vitro permettra d’aborder quelques grandes notions de l’adaptation des plantes à leur milieu. Après une visite ensemble de quelques parcelles du Festival, la manipulation de plantes vivantes – ou jardinage – sera l’occasion d’appréhender l’économie de l’eau, le rôle des plantes…

Lundi 2023-07-16 10:15:00 fin : 2023-07-16

Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The In Vitro Garden workshop will introduce some of the key concepts in plant adaptation to their environment. After a joint visit to some of the Festival?s plots, live plant handling – or gardening – will provide an opportunity to learn about water conservation, the role of plants…

El taller de jardinería in vitro introducirá algunos de los conceptos clave sobre la adaptación de las plantas a su entorno. Tras una visita conjunta a algunas de las parcelas del Festival, la experiencia práctica con plantas vivas -o jardinería- brindará la oportunidad de aprender sobre el ahorro de agua, el papel de las plantas…

Im Workshop Jardin in vitro werden einige wichtige Konzepte der Anpassung von Pflanzen an ihre Umgebung behandelt. Nach einem gemeinsamen Besuch einiger Parzellen des Festivals bietet der Umgang mit lebenden Pflanzen – oder Gärtnern – die Gelegenheit, den Wasserhaushalt, die Rolle der Pflanzen…

