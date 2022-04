Visite libre du Musée de la Crèche Musée de la crèche Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Visite libre du Musée de la Crèche Musée de la crèche, 14 mai 2022 20:00, Chaumont. Samedi 14 mai, 20h00 Sur place Collections de crèches anciennes et d’œuvres baroques espagnoles et latino-américaines. Venez découvrir ou redécouvrir le Musée de la Crèche, ses collections de crèches anciennes napolitaines (XVIIIe siècle), de crèches en verre filé dit “de Nevers” (XVIIIe siècle), d’enfants Jésus en cire (du XVIIe au XXe siècle), mais aussi l’exposition “Dévotion baroque” et ses sculptures et peintures espagnoles et latino-américaines allant du XVIe au XVIIIe siècle. Musée de la crèche Rue des frères Mistarlet, 52000, Chaumont 52000 Chaumont Haute-Marne

