2024-01-13 10:00:00

2024-01-28 12:30:00 . Exposition de peinture réalisée à l'acrylique essentiellement sur toiles, ainsi que sur papier et bois.

Scènes de vie, abstraits et paysages seront exposées.

L’artiste aura le plaisir de vous rencontrer afin de vous présenter son univers assez éclectique. Horaires d’ouverture :

– le mercredi de 14h à 18h

– le week-end de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

