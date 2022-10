Touche Salle du théâtre, 16 décembre 2022 21:00, Chaumes-en-Retz.

16 et 17 décembre Sur place Participation libre 0680401204

Voyage tragi-comique dans les dérives du football professionnel. Dopage, matchs truqués, corruption… Une pièce suivie de l’intervention de Jean-Jacques Eydelie, champion d’Europe avec l’OM.

Touche

Un champion d’Europe pour les dernières représentations

Après des représentations à Saint-Père-en-Retz, Legé, Pont-Saint-Martin, Nantes, La Montagne ou Saint-Herblain, la troupe calmétienne l’Arthé Compagnie donnera à Chaumes-en-retz ses dernières représentations de la pièce Touche. Une pièce de Carlo Tolazzi et Fabio Alessandrini, qui traite du dopage et des matchs truqués, dans le football Italien des années 70 aux années 2000. Si le dopage a entraîné la mort de nombreux footballeurs atteints de la maladie de Charcot, la mise en scène professionnelle de Corentin Praud en fait un spectacle rythmé, empli de légèreté, de vidéo, d’humour, interprété par Baptiste Lecoeur et Hervé Leprévost.

Jean-Jacques Eydelie, double vice-champion de France avec le FC Nantes et champion d’Europe avec l’Olympique de Marseille, interviendra à l’issue des représentations. Car si Jean-Jacques Eydelie possède un beau palmarès sur le terrain, il reste le joueur qui a servi d’intermédiaire dans l’affaire de corruption OM-VA, à la demande de Bernard Tapie. Il a depuis publié deux ouvrages où il raconte le dopage et les matchs achetés lors de son passage à Marseille. Titulaire des diplômes d’entraîneur il intervient en France comme à l’étranger en tant que consultant. Il répondra aux questions de l’assistance, et divulguera de nombreuses expertises et analyses, sur le monde pas forcément doré du football.

Salle du théâtre rue de l’église, quartier Arthon, Chaumes-en-Retz 44320 Chaumes-en-Retz Arthon Loire-Atlantique

vendredi 16 décembre – 21h00 à 23h00

samedi 17 décembre – 17h00 à 19h00

samedi 17 décembre – 21h00 à 23h00