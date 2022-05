Touche Salle du théâtre, 21 novembre 2020 21:00, Chaumes-en-Retz.

21 novembre – 13 décembre 2020 Sur place Entrée libre, participation au chapeau 02 40 21 21 03, 06 80 40 12 04, arthé.compagnie@orange.fr

À partir de témoignages de dirigeants et footballeurs italiens, un voyage tragicomique dans les dérives du football. Dopage, matchs truqués, corruption, pour des athlètes exploités jusqu’à la mort.

Touche

Une pièce de Fabio Alessandrini et Carlo Tolazzi

À partir de témoignages d’anciens dirigeants et footballeurs italiens, un voyage tragicomique dans le fonctionnement et les dérives du football professionnel, des années 1970 au début des années 2000, en Italie.

Dopage, matchs truqués, corruption, pour des jeunes athlètes exploités jusqu’à la mort. Une succession de situations où l’absurde, l’humour, le tragique, se télescopent, quand le rêve du paradis tourne à l’enfer.

Les histoires et situations évoquées dans cette pièce sont fondées sur des faits réellement survenus, et vont au-delà des milles contradictions du monde doré et ambigu du football, du sport et du spectacle en général.

Malgré la gravité du sujet, la pièce reste une comédie, et la mise en scène en fait un spectacle accessible à tous les publics, à partir de 10 ans.

Ce spectacle aborde plusieurs thèmes :

• Les valeurs positives véhiculées par le sport

• La perte de sens de ses valeurs

• Le dopage

• L’éducation de jeunes athlètes à l’utilisation de substances interdites

• Les pressions des entraîneurs et de certains parents

• L’éducation au mensonge

• La dépendance en général

Distribution

Baptiste LECŒUR. Il se produit sur scène dès l’âge de 15 ans, avec des reprises de tubes de variété française et internationale.

Il découvre le théâtre à l’âge de 18 ans, dans la pièce Portrait de famille de Denise Bonal, puis l’année suivante dans la pièce, Il faut que le Sycomore coule de Jean-Michel Ribes, deux pièces mises en scène par Hervé Leprévost.

Après quelques années d’absence, Baptiste, aujourd’hui âgé de 32 ans, retrouve le théâtre dans la pièce Touche, dans laquelle il interprète un footballeur italien. Un rôle sur mesure pour ce passionné de foot, joueur au sein de l’Alliance Sud-Retz (Machecoul-Saint-Même).

Hervé LEPRÉVOST. Il intègre très tôt la troupe de Chaumes-en-Retz, dans laquelle il enchaîne les rôles puis de nombreuses mises en scène.

En 1997 et 1999, il délaisse la troupe calmétienne pour participer à l’aventure des Strapontins, de Sainte Pazanne, en tenant un rôle dans Les Misérables de Victor Hugo, puis Germinal d’Émile Zola.

En 2009, avec un groupe d’amis, il fonde à Chaumes-en-Retz, l’Arthé Compagnie, troupe où il est comédien et metteur en scène.

Aujourd’hui âgé de 56 ans, Hervé partage la scène avec Baptiste Lecoeur, dans la pièce Touche. Une pièce synonyme de rêve pour ce membre du bureau de l’Arche FC, après de nombreux échanges avec Fabio Alessandrini, l’un des auteurs de cette pièce.

Mise en scène

Corentin PRAUD. Comédien et metteur en scène professionnel de 26 ans. Il intègre à 20 ans une première formation au Théâtre du Sphinx, à Nantes.

À 22 ans, il rejoint l’école du Théâtre Populaire Nantais, au théâtre de la rue de Belleville. En deuxième année, il joue avec sa promotion dans La conférence des oiseaux de Jean-Claude Carrière, mis en scène par Régis Florès, et dans le cabaret The Death Tour Show écrit avec les élèves et mis en scène par Caroline Aïn.

Il écrit également des nouvelles dont deux ont été publiés aux éditions EdiLivre : Loneliness et Be Sensational.

En 2019, il met en scène Le Mardi à Monoprix d’Emmanuel Darley et Juste la Fin du Monde de Jean-Luc Lagarce. Il est également comédien dans L’Ours de Tchekhov.

Actuellement il met en scène Bent de Martin Sherman et travaille sur deux écritures : un thriller policier avec Philippe Talaud, et une plus personnelle, Billie.

Cette pièce est la première collaboration entre l’Arthé Compagnie et Corentin, véritable passionné de foot et des reds de Liverpool en particulier.

Avec le concours d’amis footballeurs

Voix Off :

Charlotte FOREST (Pornic Foot)

Damien MELLERIN (Éclair de Chauvé)

Bryan BATARD (FC Retz)

Matthias PASSELANDE (Entente Sportive des Marais)

Mathews CHAUVELON (Bernerie OCA)

Jonglages pour la vidéo :

Thomas CONSTANTINI

Thomas FLUCK (La Mellinet Football)

Partenariat

Ce spectacle est proposé en partenariat avec l’Arche Football-Club, club de football de Chaumes-en-Retz

Salle du théâtre rue de l’église, quartier Arthon, Chaumes-en-Retz 44320 Chaumes-en-Retz Arthon Loire-Atlantique

samedi 21 novembre 2020 – 21h00 à 22h10

vendredi 27 novembre 2020 – 21h00 à 22h10

samedi 28 novembre 2020 – 21h00 à 22h10

samedi 5 décembre 2020 – 21h00 à 22h10

samedi 12 décembre 2020 – 21h00 à 22h10

dimanche 13 décembre 2020 – 15h00 à 16h10