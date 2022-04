Touche salle du théâtre, rue de l’église, Arthon Chaumes-en-Retz Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique

Touche salle du théâtre, rue de l’église, Arthon, 9 avril 2022 21:00, Chaumes-en-Retz. 9 – 24 avril Sur place Tarif unique 7 € https://www.helloasso.com/associations/arthe-compagnie/evenements/billetterie-pour-la-piece-touche-de-fabio-alessandrini-et-carlo-tolazzi À partir de témoignages de dirigeants et footballeurs italiens, Touche est un voyage tragicomique dans le fonctionnement et les dérives du football, des années 1970 au début des années 2000… À partir de témoignages de dirigeants et footballeurs italiens, Touche est un voyage tragicomique dans le fonctionnement et les dérives du football, des années 1970 au début des années 2000. Dopage, matchs truqués, pour des jeunes athlètes exploités jusqu’à la mort. Un spectacle mêlant humour et tragédie…

Avec Baptiste Lecœur et Hervé Leprévost

Mise en scène de Corentin Praud salle du théâtre, rue de l’église, Arthon Chaumes-en-Retz 44320 Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique samedi 9 avril – 21h00 à 22h30

samedi 16 avril – 21h00 à 22h30

samedi 23 avril – 21h00 à 22h30

dimanche 24 avril – 15h00 à 16h30

Heure : 21:00 - 16:30
Age minimum 12
Age maximum 99

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique