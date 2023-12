LECTURE SENSORIELLE Chaumes-en-Retz, 19 janvier 2024 18:00, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Suprenez vos sens avec un livre pour 3 lectures différentes…

Fermez vos yeux, bouchez-vous les oreilles, lisez avec les doigts… et laissez-vous porter !.

2024-01-19 fin : 2024-01-19 18:00:00. .

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Surprise your senses with a book for 3 different readings…

Close your eyes, plug your ears, read with your fingers… and let yourself be carried away!

Sorprenda a sus sentidos con un libro para 3 lecturas diferentes…

Cierra los ojos, tápate los oídos, lee con los dedos… ¡y déjate llevar!

Überraschen Sie Ihre Sinne mit einem Buch für drei verschiedene Lesarten…

Schließen Sie Ihre Augen, halten Sie sich die Ohren zu, lesen Sie mit den Fingern … und lassen Sie sich treiben!

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire