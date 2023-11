LECTURES ANIMÉES – LA MOUFLE ET AUTRES HISTOIRES – BIBLIOTHÈQUES DE CHAUMES-EN-RETZ Chaumes-en-Retz, 8 novembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Croquez nos histoires à partir d’albums, comptines, et tapis de lecture. Un moment privilégié que vous partagerez avec votre enfant, les livres et notre équipe!.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 10:30:00. .

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Enjoy our stories from albums, nursery rhymes and reading mats. A special moment to share with your child, the books and our team!

Disfrute de nuestros cuentos basados en álbumes, canciones infantiles y alfombras de lectura. ¡Un momento especial para compartir con su hijo, los libros y nuestro equipo!

Hier können Sie unsere Geschichten aus Alben, Reimen und Leseteppichen genießen. Ein besonderer Moment, den Sie mit Ihrem Kind, den Büchern und unserem Team teilen werden!

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire