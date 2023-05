PLACE PUBLIC Chéméré, 11 juillet 2023, .

Espace convivial, salon de thé, farniente et espace ludique à votre disposition..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 17:00:00. .

Chéméré Parc de la Blanche

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Friendly space, tea room, lounging and play area at your disposal.

Un espacio acogedor, salón de té, tumbonas y zona de juegos a tu disposición.

Geselliger Bereich, Teestube, Faulenzen und Spielbereich zu Ihrer Verfügung.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire