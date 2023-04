RECYCLER SES DÉCHETS AU JARDIN, 3 juin 2023, Chaumes-en-Retz.

Vous êtes lassés des allers-retours à la déchetterie pour évacuer vos déchets verts ? Venez acquérir des techniques pour Réduire, Réutiliser, et Recycler vos « Ressources végétales » !.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 12:00:00. .

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Are you tired of going to the waste disposal center to get rid of your green waste? Come and learn techniques to Reduce, Reuse, and Recycle your « Plant Resources »!

¿Está cansado de ir al centro de residuos para deshacerse de sus residuos verdes? Ven y aprende técnicas para reducir, reutilizar y reciclar tus « recursos vegetales »

Sind Sie es leid, immer wieder zur Mülldeponie zu fahren, um Ihren Grünabfall zu entsorgen? Erlernen Sie Techniken, um Ihre « pflanzlichen Ressourcen » zu reduzieren, wiederzuverwenden und zu recyceln!

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire