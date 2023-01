Des plumes et des plantes dans les carrières Chaumes en Retz Chaumes-en-Retz Catégories d’Évènement: Chaumes-en-Retz

Tarifs 5€/9€ – sur inscription via notre site internet. Nous contacter pour règlement en espèce/chèque

Association Hirondelle – Pays de la Loire Grandeur Nature Chaumes en Retz chaumes en retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique Pays de la Loire Venez découvrir les plantes et les oiseaux qui peuplent les carrières de Chaumes-en-Retz, des sites artificiels qui rappellent les milieux naturels comme les falaises ou les montagnes. Certains oiseaux profitent des rochez meubles pour y creuser leurs nids et certaines plantes trouvent leur compte dans ce milieu minéral et très pauvre en nutriments.

Grâce à Daniel, notre guide-nature, plantes et oiseaux seront identifiés et nommés !

