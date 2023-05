Vide-grenier des bruyères, 28 mai 2023, Chaumeil.

Sur le terrain près de la mairie vous pourrez trouver plein de choses à chiner, ce vide grenier est principalement dédié aux particuliers.

Stand buvette avec boissons, gâteaux et sandwichs.

Un accès électricité est prévu pour que vous testiez le matériel électrique d’occasion que vous souhaiteriez acquérir.

De 9h à 17h. Entrée gratuite pour les visiteurs.

Exposants : s’inscrire en amont par mail vide.grenier.des.bruyeres@laposte.net ou par téléphone au 06 78 53 44 19 ou 06 89 11 72 31..

Dimanche 2023-05-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 17:00:00. .

Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the ground near the town hall you can find a lot of things to bargain for, this yard sale is mainly dedicated to individuals.

Refreshment stand with drinks, cakes and sandwiches.

An electricity access is provided so that you can test the second hand electrical equipment that you would like to acquire.

From 9am to 5pm. Free entrance for visitors.

Exhibitors: register in advance by email vide.grenier.des.bruyeres@laposte.net or by phone 06 78 53 44 19 or 06 89 11 72 31.

En los terrenos cercanos al ayuntamiento se pueden encontrar muchas cosas por las que regatear, esta venta de garaje está dedicada principalmente a particulares.

Puesto de refrescos con bebidas, pasteles y bocadillos.

Se proporciona un acceso eléctrico para que pueda probar el material eléctrico de segunda mano que desee comprar.

De 9.00 a 17.00 horas. Entrada gratuita para los visitantes.

Expositores: inscríbanse con antelación por correo electrónico vide.grenier.des.bruyeres@laposte.net o por teléfono 06 78 53 44 19 o 06 89 11 72 31.

Auf dem Gelände neben dem Rathaus können Sie viele Dinge zum Stöbern finden. Dieser Flohmarkt ist hauptsächlich für Privatpersonen gedacht.

Es gibt einen Imbissstand mit Getränken, Kuchen und Sandwiches.

Es gibt einen Stromzugang, damit Sie gebrauchte elektrische Geräte, die Sie kaufen möchten, ausprobieren können.

Von 9 Uhr bis 17 Uhr. Freier Eintritt für Besucher.

Aussteller: Melden Sie sich vorab per E-Mail vide.grenier.des.bruyeres@laposte.net oder telefonisch unter 06 78 53 44 19 oder 06 89 11 72 31 an.

