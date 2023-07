MARCHE GOURMANDE ET MUSICALE – FETE DE LA CHAUME Chaume Francis Gérardmer, 16 juillet 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Balade gourmande et musicale. L’accès à la balade gourmande (9,5km, accessible à tous) est payant et sur réservation, l’accès aux animations concerts en soirée est gratuit. Départ de la balade à partir de 11h, concerts à 17h et 18h30. Restauration sur place. Navettes mises en place. Le tarif d’accès à la balade comprend un pack marcheur avec 1 menu en 4 étapes avec produits locaux et boissons inclus.. Tout public

Dimanche 2023-07-16 11:00:00 fin : 2023-07-16 23:45:00. 38 EUR.

Chaume Francis

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Gourmet and musical stroll. Access to the gourmet stroll (9.5km, accessible to all) is subject to a booking fee, while access to the evening concerts is free. Departure from 11am, concerts at 5pm and 6:30pm. Catering on site. Shuttles available. The price of access to the stroll includes a walker’s pack with 1 menu in 4 stages with local products and drinks included.

Paseos gastronómicos y musicales. El acceso al paseo gastronómico (9,5 km, accesible a todos) está sujeto al pago de una reserva, mientras que el acceso a los conciertos nocturnos es gratuito. El paseo comienza a las 11:00 y los conciertos a las 17:00 y 18:30. Restauración in situ. Lanzaderas disponibles. El precio de acceso a la caminata incluye un pack del caminante con 1 menú en 4 etapas con productos locales y bebidas incluidas.

Gourmet- und Musikspaziergang. Der Zugang zum Gourmet-Spaziergang (9,5 km, für alle zugänglich) ist kostenpflichtig und muss reserviert werden, der Zugang zu den Abendveranstaltungen mit Konzerten ist kostenlos. Start der Wanderung ab 11 Uhr, Konzerte um 17 und 18.30 Uhr. Verpflegung vor Ort. Es werden Pendelbusse eingerichtet. Der Eintrittspreis für den Spaziergang beinhaltet ein Wanderpaket mit 1 Menü in 4 Etappen mit lokalen Produkten und Getränken.

