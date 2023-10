RANDO APÉRO SOUS YOURTE Chaume de Balveurche Xonrupt-Longemer, 1 novembre 2023, Xonrupt-Longemer.

Xonrupt-Longemer,Vosges

On va se balader et au retour, apéro sous une yourte avec coucher de soleil !. Tout public

Mercredi 2023-11-01 17:30:00 fin : 2023-11-01 19:00:00. 30 EUR.

Chaume de Balveurche Route du col de la schlucht

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est



We’ll go for a walk, and on the way back we’ll have a drink in a yurt as the sun sets!

Vamos a dar un paseo y a la vuelta nos tomaremos algo en una yurta mientras se pone el sol

Wir machen einen Spaziergang und auf dem Rückweg gibt es einen Aperitif in einer Jurte mit Sonnenuntergang!

Mise à jour le 2023-10-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES