Devenez animateur-trice du programme Ré-action climat de Makesense et formez à votre tour des volontaires. Makesense et la Ville de Paris proposent de vous former grâce à des conseils, un accompagnement personnalisé, des outils et des mises en situation. En devenant mobilisateur.ice pour le programme Ré-action Climat, vous pourrez acquérir des compétences spécifiques et les mettre en pratique grâce à la mobilisation d’un groupe de 10 à 15 personnes sur des sujets environnementaux. Événements -> Autre événement En ligne Tout Paris 75000 Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

