Chauffez les aiguilles, le rendez-vous « Tricot’Thé » Médiathèque Tréméven, samedi 24 février 2024.

Envie d’échanger et de partager autour de vos créations et envies de tricots ? L’association Loisirs Créatifs de Tréméven et son club tricot vous propose un après-midi en toute convivialité à L@ Passerelle autour des belles mailles ! Laissez-vous tenter ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24 16:00:00

Médiathèque 6 Place de l’Église

Tréméven 29300 Finistère Bretagne mediatheque@tremeven.fr

