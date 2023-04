Visite guidée de la chaufferie biomasse Malakoff Chaufferie Malakoff, 16 septembre 2023, Nantes.

Visite guidée de la chaufferie biomasse Malakoff Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00 Chaufferie Malakoff Gratuit – inscription obligatoire

La chaufferie Malakoff constitue l’équipement indispensable pour

le fonctionnement du réseau de chaleur Centre Loire. Construite

en lieu et place de l’ancienne installation devenue obsolète, elle est

principalement alimentée par la chaleur issue de l’incinération des

déchets du Centre Technique de Valorisation des Déchets (CTVD)

de la Prairie de Mauves et par du bois naturel (non traité) et local.

Des chaudières alimentées au gaz naturel assurent le complément.

Elle dessert le centre-ville, le nord de Nantes, et l’est et le centre

de l’Ile de Nantes. L’été elle dessert l’ensemble du réseau Centre

Loire.

Chaufferie Malakoff chemin des bateliers 44000 Nantes Nantes 44272 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 0689571566 https://www.rezomee.fr/erena/ Bus C3 en direction de Bd de Doulon/Gare SNCF Descendre à l'arrêt San-Francisco

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

aurelien Mahot