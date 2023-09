Visite guidée : la Chaufferie bois Chaufferie Bois Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Visite guidée : la Chaufferie bois Chaufferie Bois Lisieux, 4 octobre 2023, Lisieux. Visite guidée : la Chaufferie bois Mercredi 4 octobre, 14h00, 16h30 Chaufferie Bois Gratuit À l’occasion des 60 ans du quartier de Hauteville, venez découvrir la chaufferie bois emblématique de la transition écologique du quartier et pilier de l’engagement de la Ville de Lisieux pour la charte « EcoQuartier ».

Grâce à un réseau de chaleur de 4 kms, bientôt prolongé de 6 kms vers le centre-ville, elle approvisionne en énergie 2061 logements et des bâtiments publics de la Ville. Chaufferie Bois Rue Roger Aini, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 41 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

