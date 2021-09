Nantes Chaufferie Biomasse Malakoff Loire-Atlantique, Nantes Chaufferie Biomasse Malakoff Chaufferie Biomasse Malakoff Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Elle est principalement alimentée par la chaleur issue de l’incinération des déchets du Centre Technique de Valorisation des Déchets (CTVD) de la Prairie de Mauves et par du bois naturel (non traité) et local. Des chaudières alimentées au gaz naturel assurent le complément. Elle dessert le centre-ville, le nord de Nantes, et l’est et le centre de l’Ile de Nantes. L’été elle dessert l’ensemble du réseau Centre Loire.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

La chaufferie Malakoff constitue l'équipement indispensable pour le fonctionnement du réseau de chaleur Centre Loire.

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00

