Chauffer dans la noirceur revient avec son évènement « Réveillons-nous »

2022-12-17 19:00:00

La soirée festive organisée par l'Association Chauffer dans la Noirceur revient le 17 décembre 2022 ! https://www.chaufferdanslanoirceur.org/?reveillons-nous-17&fbclid=IwAR1B3rdqMELjDBSqvLOkxzXjWuS1kVFJu_RcTWIp6EN79QPu0Jy8R3iIN_w#evenement Espace Culturel 16 rue du Clos Montmartin-sur-Mer

