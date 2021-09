Olivet L'Alliage Loiret, Olivet Chauffe citron L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Chauffe citron L’Alliage, 12 octobre 2021, Olivet. Chauffe citron

du mardi 12 octobre au mardi 23 novembre à L’Alliage

C’est la rentrée des ateliers “chauffe-citron”. Ils permettent de stimuler la mémoire par le jeu en groupe. Un nouveau cycle de 5 séances s’ouvrent en octobre et se poursuivra en novembre (12 et 19/10 puis 9,16,23/11 de 10h30 à 12h). Inscription pour ce cycle jusqu’au 11 octobre.

Renseignements et inscriptions par téléphone

Les ateliers de la mémoire L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T10:30:00 2021-10-12T12:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T12:30:00;2021-11-09T10:30:00 2021-11-09T12:30:00;2021-11-16T09:30:00 2021-11-16T12:00:00;2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu L'Alliage Adresse 1 rue michel roques Ville Olivet lieuville L'Alliage Olivet