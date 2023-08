CHASSE AU TRÉSOR DANS LE PARC DU PLESSIS À CHAUDRON-EN-MAUGES CHAUDRON-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre, 3 septembre 2023, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

Venez en famille participer à une chasse au trésor à Chaudron-en-Mauges et découvrez les secrets du Parc du Plessis !.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

CHAUDRON-EN-MAUGES Lieu-dit Le Plessis-Chaudron-en-Mauges

Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Take part in a family treasure hunt in Chaudron-en-Mauges and discover the secrets of Parc du Plessis!

Únase a toda la familia en una búsqueda del tesoro en Chaudron-en-Mauges y descubra los secretos del Parc du Plessis

Nehmen Sie mit Ihrer Familie an einer Schatzsuche in Chaudron-en-Mauges teil und entdecken Sie die Geheimnisse des Parc du Plessis!

Mise à jour le 2023-08-23 par eSPRIT Pays de la Loire