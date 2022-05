Chaudron artistique Caumont Caumont Catégories d’évènement: Aisne

Caumont

Chaudron artistique Caumont, 10 juin 2022, Caumont.

2022-06-10 – 2022-06-12

Caumont Aisne Caumont Rendez-vous à Caumont du 10 au 12 juin pour découvrir une galerie de photographies argentiques, peintures, sculptures, mosaïques… Au programme :

10 juin à 19h00 : inauguration avec le groupe BAX

11 juin 10h à 23h : À 15h : Didier DECLE, Pierre H. –À 20h : Groupes celtiques Manaor & Irish Mor

12 juin 12h à 19h : À 10h Voyage sonore avec Gong et sophrologie, Pascale et Nathalie- sur réservation

Caumont

