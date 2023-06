Domaine Fournier Chaudoux Verdigny, 28 juin 2023, Verdigny.

Verdigny,Cher

Le Domaine FOURNIER PÈRE & FILS est un producteur-récoltant de référence sur les 3 principales appellations du Centre-Loire : Sancerre, Pouilly-Fumé et Menetou-Salon..

à ; fin : . EUR.

Chaudoux

Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire



Domaine FOURNIER PÈRE & FILS is a reference producer-harvester in the 3 main appellations of Centre-Loire: Sancerre, Pouilly-Fumé and Menetou-Salon.

El Domaine FOURNIER PÈRE & FILS es un productor-cosechador de referencia en las 3 principales denominaciones del Centro-Loira: Sancerre, Pouilly-Fumé y Menetou-Salon.

Die Domaine FOURNIER PÈRE & FILS ist ein Referenzproduzent und -Erntebetrieb für die 3 wichtigsten Appellationen des Centre-Loire: Sancerre, Pouilly-Fumé und Menetou-Salon.

Mise à jour le 2023-06-21 par Tourisme & Territoires du Cher