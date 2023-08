Course de sports canins Chaudeyrac Saint-Front Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Front Course de sports canins Chaudeyrac Saint-Front, 30 septembre 2023, Saint-Front. Saint-Front,Haute-Loire Course de sports canins : cani-cross, cani-VTT, cani-trottinettes, cani-kart

Sélection équipe de France.

Marzoé Nature à Chaudeyrac.

Food Truck sur place..

2023-09-30 fin : 2023-10-01 . .

Chaudeyrac

Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Canine sports races: cani-cross, cani-VTT, cani-trottinettes, cani-kart

French team selection.

Marzoé Nature in Chaudeyrac.

Food Truck on site. Carreras deportivas caninas: cani-cross, cani-VTT, cani-trottinettes, cani-kart

Selección del equipo francés.

Marzoé Nature en Chaudeyrac.

Food Truck in situ. Hundesport-Rennen: Cani-Cross, Cani-VTT, Cani-Trottinett, Cani-Kart

Auswahl für die französische Nationalmannschaft.

Marzoé Nature in Chaudeyrac.

Food Truck vor Ort. Mise à jour le 2023-08-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Front Autres Lieu Chaudeyrac Adresse Chaudeyrac Ville Saint-Front Departement Haute-Loire Lieu Ville Chaudeyrac Saint-Front latitude longitude 44.968121;4.169537

Chaudeyrac Saint-Front Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-front/