Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : toute une histoire ! Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues Catégories d’évènement: Cantal

Chaudes-Aigues

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : toute une histoire ! Chaudes-Aigues, 5 avril 2022, Chaudes-Aigues. Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : toute une histoire ! Musée Géothermia 5 quartier du Par Chaudes-Aigues

2022-04-05 15:00:00 – 2022-04-05 17:30:00 Musée Géothermia 5 quartier du Par

Chaudes-Aigues Cantal Chaudes-Aigues EUR Visite guidée de la ville et du musée Géothermia

Inscriptions avant lundi 18h30 au musée +33 4 71 23 58 76 Musée Géothermia 5 quartier du Par Chaudes-Aigues

dernière mise à jour : 2022-03-16 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Chaudes-Aigues Autres Lieu Chaudes-Aigues Adresse Musée Géothermia 5 quartier du Par Ville Chaudes-Aigues lieuville Musée Géothermia 5 quartier du Par Chaudes-Aigues Departement Cantal

Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaudes-aigues/

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : toute une histoire ! Chaudes-Aigues 2022-04-05 was last modified: by Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : toute une histoire ! Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues 5 avril 2022 Cantal Chaudes-Aigues

Chaudes-Aigues Cantal