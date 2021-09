Chaudes-Aigues Musée Geothermia à Chaudes-Aigues Cantal, Chaudes-Aigues Chaudes Aigues et le musée Géothermia Musée Geothermia à Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues Catégories d’évènement: Cantal

Chaudes-Aigues

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le musée européen de la géothermie et du thermalisme ouvre ses portes gratuitement durant le week-end, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Et, dans le cadre du weekend mondial du bien-être, un livre sur Chaudes-Aigues sera offert aux porteurs de peignoir le samedi toute la journée. Tél. 04 71 23 52 75

Pass sanitaire obligatoire.

Musée Geothermia à Chaudes-Aigues Quartier du Par, 15110 Chaudes-Aigues

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

