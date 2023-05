FÊTE DU VILLAGE DE CHAUDEFONDS SUR LAYON, 27 mai 2023, Chaudefonds-sur-Layon.

Chaudefonds-sur-Layon,Maine-et-Loire

Les habitants vous invitent à la fête du village de Chaudefonds !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 01:00:00. .

Chaudefonds-sur-Layon 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The inhabitants invite you to the village festival of Chaudefonds!

Los habitantes le invitan a la fiesta mayor de Chaudefonds

Die Einwohner laden Sie zum Dorffest in Chaudefonds ein!

Mise à jour le 2023-05-22 par eSPRIT Pays de la Loire