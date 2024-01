SUR LA TÊTE DES ENFANTS CHAUDEAU – LUDRES Ludres, 12 avril 2024, Ludres.

De Salomé Lelouch Mise en scène : Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet Avec Marie Gillain, Pascal Elbé, Constance Carrelet, Nathan Martin, Tess Lauvergne et Frédéric Fix L’histoire : Julie et Alban sont amoureux et superstitieux. Un soir, ils se jurent dix ans de fidélité, sur la tête des enfants. Après avoir tenu 9 ans, 11 mois et 15 jours, chacun se prépare à l’arrivée de la date fatidique. Entre mauvaise foi, mensonges, bonne conscience et morale, la nouvelle pièce de Salomé Lelouch nous entraine dans des situations aussi inextricables que savoureuses

Tarif : 49.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

CHAUDEAU – LUDRES 70 avenue Charles CHONÉ 54710 Ludres 54