Visite guidée de la Cité des insectes Chaud Nedde, 8 octobre 2023, Nedde.

Nedde,Haute-Vienne

Découverte du monde des insectes et des arthropodes suivie d’une dégustation de miel et d’Insectes.

Tous les dimanches à 15h jusqu’au vacances de la Toussaint et 11h et 15h pendant les vacances de la Toussaint.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:30:00. EUR.

Chaud

Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the world of insects and arthropods, followed by a tasting of honey and insects.

Every Sunday at 3pm until the All Saints’ vacation and 11am and 3pm during the All Saints’ vacation

Descubra el mundo de los insectos y los artrópodos, seguido de una degustación de miel e insectos.

Todos los domingos a las 15.00 h hasta la festividad de Todos los Santos y a las 11.00 h y a las 15.00 h durante la festividad de Todos los Santos

Entdeckung der Welt der Insekten und Gliederfüßer, gefolgt von einer Honig- und Insektenverkostung.

Jeden Sonntag um 15 Uhr bis zu den Allerheiligenferien und 11 und 15 Uhr während der Allerheiligenferien

