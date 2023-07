Rendez-vous de la biodiversité autour des plantes sauvages Chaud Nedde, 12 juillet 2023, Nedde.

Nedde,Haute-Vienne

Venez découvrir quelques plantes saugaves et leur importance pour les insectes, notamment pollinisateurs. Un temps d’échange est ensuite prévu avec des professionnels de la protection et de la production des plantes sauvages locales.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:30:00. EUR.

Chaud

Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and find out more about a number of wild plants and their importance for insects, especially pollinators. Afterwards, there will be time for discussion with professionals involved in the protection and production of local wild plants

Venga a descubrir algunas de las plantas de Saugave y su importancia para los insectos, especialmente los polinizadores. Después, habrá tiempo para debatir con profesionales implicados en la protección y producción de plantas silvestres locales

Lernen Sie einige Wildpflanzen und ihre Bedeutung für Insekten, insbesondere für Bestäuber, kennen. Anschließend ist Zeit für einen Austausch mit Fachleuten, die sich mit dem Schutz und der Produktion von lokalen Wildpflanzen beschäftigen

