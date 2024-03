« Chaud ! Les châtaignes » La Ferme d’Antan Plédéliac, dimanche 27 octobre 2024.

Paré de ces couleurs et décorations d’automne, le Village retrouve son âme des années 1920 avec une journée remplie de traditions, d’artisans et de régalades de saison !

Découvrez les traditions et savoir-faire d’autrefois, avec la fabrication de cidre à l’ancienne au tour à pommes et pressoir en bois, les forgerons en activité à la forge de la Ferme, les pains cuits par nos chauffous dans le four à bois… Rencontrez notre cerclier, nos vanniers, sabotier, affûteur, fabricant de nichoirs, balaitier, pyrograveur, coutelier, apiculteurs, travail textile, jardinier/herboristes, tisserand, couturière, dentellière, feutrière, fendeur sur granit… ! Venez discuter et échanger avec nos artisans locaux herboristes, savonniers, apiculteurs…

En parallèle de la restauration et de la buvette (galettes, frites, crêpes, cidre…), des régalades de saison seront proposées beignets aux pommes, crêpi-pom’, châtaignes grillées, gâteaux et recettes autour des châtaignes, pommes, cucurbitacées… Laissez-vous tenter par nos gourmandises !

Des expositions seront installées sur le thème de l’automne avec des expositions sur les variétés de pommes, les essences de bois de notre région, les oiseaux, les champignons, les cucurbitacées.

Laissez-vous entraîner par la musique et le Fest-deiz !

N’oubliez pas de faire un tour à nos ateliers créatifs pour enfants ! .

La Ferme d’Antan 61 Le Saint Esprit des Bois

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne contact@ferme-dantan22.com

