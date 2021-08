Chaud la planète ! Dinan, 20 août 2021, Dinan.

Chaud la planète ! 2021-08-20 – 2021-08-20

Dinan Côtes d’Armor

Le 20/08/2021

CHAUD LA PLANÈTE : Ateliers Do It Yourself, balade zéro déchets, faire de l’art avec de la récup…

Gratuit, accessible pour tous, sans inscription. Esplanade de la Résistance (Mairie).

Plus de renseignements à l’Atelier du 5 Bis au 02 96 39 38 21.

