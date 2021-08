Chaud Change – Hughes Germain Pleumeur-Bodou, 11 septembre 2021, Pleumeur-Bodou.

Chaud Change – Hughes Germain 2021-09-11 – 2021-09-26 Route du radôme Parc du radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Chaque année au mois de septembre, le Festival d’art de l’Estran invite l’art contemporain à investir les paysages exceptionnels des communes littorales de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Bodou. Des œuvres plastiques éphémères sont conçues spécialement pour les lieux, entrant en résonance avec l’environnement dans lequel elles prennent place. Des artistes plasticiens, paysagers, architectes sont invités à produire des œuvres à l’échelle de paysages uniques aussi grandioses, esthétiques, mouvants, convoités que populaires.

Hughes Germain est artiste sonore. Il vit et travaille à Brest. A la frontière entre l’art plastique et la musique, les créations d’Hughes Germain questionnent depuis toujours les sons qui nous entourent … les réinvente, pour nous donner à entendre la richesse de notre environnement sonore et la valeur de l’écoute.

Un chant de cigales a été repéré dans un espace naturel

insoupçonné du Parc du Radôme. Il rappelle le sud, la chaleur…Mais quelque chose est étrange, trop musical pour être naturel. Chaud Change modifie notre paysage sonore pour nous alerter, sensoriellement et subrepticement, des changements climatiques en cours.

Réchauffement climatique, disparition des espèces animales, évolution des espèces endogènes illustrent les changements qui affectent notre environnement aujourd’hui. Mais qu’en est-il du son ? N’est-il pas lui aussi un critère d’analyse des changements en cours ?

Chaque année au mois de septembre, le Festival d’art de l’Estran invite l’art contemporain à investir les paysages exceptionnels des communes littorales de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Bodou. Des œuvres plastiques éphémères sont conçues spécialement pour les lieux, entrant en résonance avec l’environnement dans lequel elles prennent place. Des artistes plasticiens, paysagers, architectes sont invités à produire des œuvres à l’échelle de paysages uniques aussi grandioses, esthétiques, mouvants, convoités que populaires.

Hughes Germain est artiste sonore. Il vit et travaille à Brest. A la frontière entre l’art plastique et la musique, les créations d’Hughes Germain questionnent depuis toujours les sons qui nous entourent … les réinvente, pour nous donner à entendre la richesse de notre environnement sonore et la valeur de l’écoute.

Un chant de cigales a été repéré dans un espace naturel

insoupçonné du Parc du Radôme. Il rappelle le sud, la chaleur…Mais quelque chose est étrange, trop musical pour être naturel. Chaud Change modifie notre paysage sonore pour nous alerter, sensoriellement et subrepticement, des changements climatiques en cours.

Réchauffement climatique, disparition des espèces animales, évolution des espèces endogènes illustrent les changements qui affectent notre environnement aujourd’hui. Mais qu’en est-il du son ? N’est-il pas lui aussi un critère d’analyse des changements en cours ?

dernière mise à jour : 2021-08-23 par