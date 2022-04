Chattologie : un spectacle sur les menstruations Mairie du 10e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 27 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

À la veille de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle, célébrée chaque année le 28 mai, la Mairie du 10e vous propose de découvrir Chattologie, un spectacle sur les menstruations. Chattologie, c’est un spectacle sur les menstruations, à cheval entre le seule-en-scène et la conférence. Parce que les règles, c’est un sujet à la fois sérieux et drôle, et parce qu’un cheval, c’est toujours pratique. Chattologie s’adresse à toutes et à tous : quadras curieux, ados angoissés, mamies révoltées, couples, frangines, cousins, futures mères et futures pas-mères, voisines, boulangers : ce sujet vous concerne que vous soyez dotée d’un utérus, équipé d’un pénis, ou même d’une trottinette électrique. Venez, ensemble on va mieux se comprendre et pourquoi pas poser une briquette vers un monde meilleur ! Un spectacle de Louise Mey, avec Alice Bié, mis en scène par Karim Tougui, présenté à l’origine à la Comédie des 3 Bornes. Infos pratiques ChattologieVendredi 27 mai 2022, à 19hMairie du 10e – salle des fêtes72, rue du faubourg Saint-MartinAccès PMR : 1, rue Hittorf Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/297706562497838/?ref=newsfeed 0153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/

