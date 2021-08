Chattologie Théâtre le douze dix-huit, 23 février 2022, Le Grand-Saconnex.

Chattologie

du mercredi 23 février 2022 au dimanche 27 février 2022 à Théâtre le douze dix-huit

Chattologie est un spectacle sur les menstruations, à cheval entre le seule-en-scène et la conférence. Parce que les règles, c’est un sujet à la fois sérieux et drôle, et parce qu’un cheval, c’est toujours pratique. Chattologie s’adresse à toutes et tous : quadras curieux, ados angoissé·es, mamies révoltées, couples, frangines, cousins, futures mères et futures pas-mères, voisines, boulangers : ce sujet vous concerne que vous soyez doté·e d’un utérus, d’un pénis, ou d’une trottinette électrique. Venez, ensemble on va mieux se comprendre et pourquoi pas poser une briquette vers un monde meilleur. De : Louise Mey Avec : Alice Bié Metteur en scène : Karim Tougui

PT 25.- / TR 20.-

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



