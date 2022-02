Chattologie – Courte conférence sur la gestion des flux Théâtre le douze dix-huit, 8 mars 2022, Le Grand-Saconnex.

Chattologie – Courte conférence sur la gestion des flux

Théâtre le douze dix-huit, le mardi 8 mars à 20:00

«Chattologie» est un spectacle libérateur, réparateur et pédagogique sur les menstruations, à cheval entre le seule-en-scène et la conférence. Avec un ton drôle et décapant, Alice Bié donne des chiffres et des informations, brise les tabous et les vieilles croyances, souligne le poids des menstruations vis-à-vis de la santé des femmes. Elle aborde comment la période des règles et celle qui les précède peuvent être vécues par les jeunes filles et les femmes, les questions qu’elles posent, les craintes qu’elles imposent. Un spectacle à succès où on apprend beaucoup, où on démonte les clichés, et qui s’adresse à toutes et à tous, car ce sujet concerne tout le monde! Texte: Louise Mey Jeu: Alice Bié Mise en scène: Karim Tougui Dès 12 ans. Sur réservation. Le spectacle est également présenté du 23 au 27 février 2022 au Théâtre le douze dix huit. Informations et billetterie sur: [[www.ledouzedixhuit.ch](www.ledouzedixhuit.ch)](www.ledouzedixhuit.ch) Proposée par le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève, le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) du Canton de Genève, et le Théâtre le douze dix huit. [**Découvrez tout le programme de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève sur [www.semaine-egalite.ch](www.semaine-egalite.ch).**](www.semaine-egalite.ch)

Gratuit

Spectacle de Louise Mey, avec Alice Bié. Représentation supplémentaire gratuite dans le cadre de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève.

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T21:30:00