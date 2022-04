Chats par-ci, chats par-là Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Seine-Maritime

Programme de courts métrages. Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

Tarif Plein 6.20 €, Tarif Réduit 4.20 € et Tarif Carte Labo 3.10 €

Fabrice Luang-Vija le reconnaît sans honte : il fait partie des gens (une majorité sans doute) qui se bidonnent en observant les chats.

Espace Aragon
Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL
Oissel
Seine-Maritime

2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T11:00:00

