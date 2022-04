Chats Chiens Louves Anis Gras – Le lieu de l’autre, 23 avril 2022, Arcueil.

Chats Chiens Louves

Anis Gras – Le lieu de l’autre, le samedi 23 avril à 19:30

Chats Chiens Louves est un spectacle participatif (une pièce radiophonique spatialisée), qui se re-crée chaque fois avec des amateurs et amatrices, après une série d’ateliers. Ce spectacle interroge les rapports entre l’intime et le politique, l’anecdote et l’histoire, le particulier et le collectif. Ici, c’est jusque dans la structure de création que nous voulons rencontrer des gens. Ré-interroger avec des habitant·es de la ville qui nous accueille les tenants et les aboutissants du spectacle, sa mise en place, enregistrer et diffuser à chaque fois une nouvelle version de la pièce. Un spectacle particulier à chaque lieu, à chaque groupe, et une histoire qui voyage au gré de ces fluctuations, qui finalement raconte la rencontre d’individus divers autour d’un projet commun. Chats Chiens Louves fait partie de notre cycle Des révoltes, avec Parking et Communes.

Entrée libre

compagnie mkcd – Matthias Claeys

Anis Gras – Le lieu de l’autre 55 avenue Laplace Arcueil Arcueil Val-de-Marne



