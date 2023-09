Marché à Rancon (Ferme de Châtres) Châtres Rancon, 20 septembre 2023, Rancon.

Rancon,Haute-Vienne

Vente à la ferme le mercredi après-midi de 16h à 19h. Vous retrouverez du lait cru, du fromage de vache et de la viande de bœuf et de veau..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 19:00:00. .

Châtres

Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Farm sales on Wednesday afternoons from 4pm to 7pm. You’ll find raw milk, cow’s milk cheese, beef and veal.

Venta en la granja los miércoles por la tarde, de 16.00 a 19.00 h. Encontrarás leche cruda, queso de vaca y carne de vacuno.

Verkauf auf dem Bauernhof am Mittwochnachmittag von 16 bis 19 Uhr. Hier finden Sie Rohmilch, Kuhmilchkäse, Rind- und Kalbfleisch.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays du Haut Limousin