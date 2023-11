Cirque du Soleil – Kurios (Paris) ILE DES IMPRESSIONNISTES, 18 novembre 2023, CHATOU.

Cirque du Soleil – Kurios (Paris) ILE DES IMPRESSIONNISTES. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 18:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 73.0 à 263.0 euros.

Un Chercheur croit que réside dans son énorme cabinet de curiosités, un univers secret, invisible, aux concepts les plus farfelus et aux aspirations les plus élevées. Lorsque des personnages d’un autre monde apparaissent dans son univers mécanique fictif, ceux-ci tentent d’éveiller la créativité du Chercheur en mettant son monde sens dessus dessous et en y ajoutant une touche d’humour et de poésie. C’est alors qu’au même moment, ses curiosités prennent vie une par une sous ses yeux.Tarif enfant : pour les moins de 12 ans Offrez-vous l’Expérience VIP exclusive du Cirque du Soleil pour un spectacle inoubliable. Inclus : Accès à la suite VIP avec hors d’œuvre et un bar privé offrant spiritueux, vin et bière; Séance photo avec des artistes du Cirque du Soleil avant le spectacle; Accès aux toilettes privées et à une terrasse extérieure; Expérience d’achat de souvenirs sans file d’attente; Entrée dédiée et service d’hôtes VIP. Veuillez noter que l’achat d’un billet régulier est nécessaire afin de faire l’achat d’un billet enfant. Accès : Parking gratuit à proximité du chapiteau / parking payant : Parking Gare de Chatou-Croissy – place Maurice Berteaux – 78400 Chatou RER : Ligne A – direction Saint Germain-en-Laye depuis Paris (Arrêt Chatou-Croissy ou Rueil-Malmaison) Cirque du Soleil

ILE DES IMPRESSIONNISTES CHATOU Île des Impressionnistes Yvelines

