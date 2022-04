Chatons bar – de la chanson au bar Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres Melle EUR Chantons Bar – de la chanson au bar Jeudi 14 avril au Café du Boulevard à Melle à 19h L’atelier de l’Ecole de Musique du Pays Mellois vient se produire une fois par mois au Café pour essayer, tester, tenter l’interprétation devant un public … vous !! Ils sont expérimentés, ils sont débutants, peu importe ils chantent et s’accompagnent en solo, duo, trio, quartet, quintet, sextet et tutti-quanti… L’intérêt ? Se faire plaisir, vous faire plaisir, c’est si simple en chanson.

