Marché de Chatonnay, 1 janvier 2023, Châtonnay. Petit marché avec présence d’un producteur de fruits et légumes, d’un producteur de fromages de chèvres, d’un marchand de poulets rôtis et d’une horticultrice..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. . Châtonnay 38440 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Small market with the presence of a fruit and vegetable producer, a goat cheese producer, a roast chicken merchant and a horticulturalist. Pequeño mercado con un productor de frutas y verduras, un productor de queso de cabra, un vendedor de pollos asados y un horticultor. Kleiner Markt mit einem Obst- und Gemüseproduzenten, einem Ziegenkäseproduzenten, einem Brathähnchenhändler und einer Gärtnerin. Mise à jour le 2021-11-12 par Office de Tourisme Terres de Berlioz

