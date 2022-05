Châto part en livres

2022-06-04 – 2022-06-04 Journée festive autour du livre avec une restitution du travail des élèves de la commune, ateliers, animations, jeux en bois, grande enquête dans la ville et autres surprises. “Châto part en livres” en partenariat avec les associations locales, les commerçants et les établissements scolaires. +33 4 90 24 35 35 http://www.chateaurenard.com/ Journée festive autour du livre avec une restitution du travail des élèves de la commune, ateliers, animations, jeux en bois, grande enquête dans la ville et autres surprises. dernière mise à jour : 2022-04-30 par

