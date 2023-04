Chasse aux œufs au jardin de Cézanne 2 Avenue Paul Cézanne, 18 avril 2023, Châtillon-sur-Thouet.

Chasse aux œufs ouvert à tous aux Jardin avenue Paul Cézanne à Châtillon-sur-Thouet.

Goûter partagé sur place – vous pouvez apporter un gâteau.

Renseignements : CSC-MPT.

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 17:00:00. .

2 Avenue Paul Cézanne JARDIN CÉZANNE

Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Egg hunt open to all at Jardin avenue Paul Cézanne in Châtillon-sur-Thouet.

Snack shared on the spot – you can bring a cake.

Information : CSC-MPT

Caza del huevo abierta a todos en el Jardin avenue Paul Cézanne de Châtillon-sur-Thouet.

Merienda compartida in situ – puede traer un pastel.

Para más información, póngase en contacto con CSC-MPT

Eierjagd für alle im Jardin avenue Paul Cézanne in Châtillon-sur-Thouet.

Gemeinsamer Imbiss vor Ort – Sie können einen Kuchen mitbringen.

Informationen: CSC-MPT

