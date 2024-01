Conférence « La diététique antique » Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine, mardi 9 avril 2024.

Début : 2024-04-09 14:30:00

fin : 2024-04-09 16:30:00

La formule de Juvénal « un esprit sain dans un corps sain » est probablement un des adages les plus célèbres de la littérature latine.

L’exploration des relations étroites et complexes entre la cuisine et la médecine à l’époque romaine apparaît comme un moyen pertinent de lui donner plus de sens.

Les préoccupations actuelles et médiatisées sur le manger sain peuvent être mises en perspective avec celles des Anciens.

L’omniprésence de la nourriture dans les textes, qu’ils soient médicaux, satiriques, biographiques ou encore moraux, permet d’envisager les interactions entre le monde des médecins et celui des cuisiniers.

Les textes médicaux proposent une véritable cuisine diététique inscrite dans une hygiène de vie complète. La mise en pratique des préceptes médicaux confère à la diététique une dimension éminemment sociale.

Elle est un objet que s’approprient les membres de l’élite, soucieux du bon fonctionnement de leur corps, malgré des rapports pouvant être contrastés, mais révélateurs des mentalités romaines.

Le conférencier Dimitri Tilloi-d’Ambrosi est docteur en histoire romaine et chercheur associé au laboratoire Histoire et Sources du Monde Antique.

Lieu : Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine

Le mardi 9 avril 2024 à 14h30

Entrée : Rue du Président Carnot à Châtillon-sur-Seine

Tarifs adhérent 7€ non-adhérent 9€

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Rue du Président Carnot

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté accutb21@gmail.com



