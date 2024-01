Conférence « Le retour des parfums médicinaux » Salle des conférences – Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine, lundi 25 mars 2024.

Les parfums qui soignent existaient dès l’Antiquité et jusqu’à la séparation de la pharmacie et de la parfumerie en 1810, le parfum a été le premier médicament.

Mais après une longue éclipse, il recommence aujourd’hui à retrouver sa fonction protectrice et thérapeutique. Il entre à nouveau dans les hôpitaux et permet même dans les salles d’opération de diminuer les anesthésiques.

Durant cette conférence, d’Annick Le Guerer, vous seront présentés des essences et des parfums anciens recomposés d’après les recettes originales communiquées par Annick Le Guerer à Dominique Ropion, un grand parfumeur contemporain.

Dr Annick Le Guerer est anthropologue, philosophe, historienne et spécialiste de l’odorat et du parfum.

Tarifs adhérent 7€ non-adhérent 9€

