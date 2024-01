Six heures au plus tard Promenade Saint-Vorles Châtillon-sur-Seine, jeudi 1 février 2024.

Début : 2024-02-01 20:00:00

fin : 2024-02-03 21:30:00

Les 1er et 3 février 2024, retrouvez Patrick Pompon et Benoit Jayot dans Six heures au plus tard, un texte de Marc Perrier mis en scène par Jacques Senelet et Elisabeth Hoornaert à l’Espace Kiki de Montparnasse.

¦ JEU. 1ER FÉV. 20H

¦ SAM. 3 FÉV. 20H

Durée 1h15

Tarifs 12€ tarif plein / 8€ tarif réduit

Age conseillé dès 12 ans

Pour plus d’informations 06.73.81.19.50

Paiements acceptés sur place espèces et chèques uniquement.

L’histoire Dans une maison isolée en Normandie au bord d’une départementale, il est une heure du matin. Gus, la soixantaine, misanthrope et sujet aux insomnies, s’adonne à l’apprentissage de l’anglais grâce à une vieille méthode Assimil. Soudain, rugissement de moteur au dehors, crissements de pneus, c’est le choc une voiture vient de défoncer le mur de la chambre du retraité et se retrouve suspendue au-dessus de son lit. De la carcasse fumante surgit un jeune type du genre énervé. De ce postulat invraisemblable, découle une situation où l’absurde, la tendresse et une forme de tragique vont se mêler pendant une heure et demie. La confrontation entre le retraité sentencieux, maniaque et le voyou à fleur de peau va tourner au huis clos, mi-farceur mi-attendri, prétexte à une joute verbale de haute volée. Les deux hommes s’affrontent, se dérobent et se découvrent dans un dialogue vif, serré, riche en saillies drolatiques et en moments d’émotion. La confrontation de ces deux paumés magnifiques, dont le plus rebelle n’est pas celui qu’on croit, nous offre une belle part de suspense ainsi qu’une leçon d’humanité des plus réjouissante.

Promenade Saint-Vorles Espace Kiki de Montparnasse

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



