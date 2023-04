Aubades et concerts du stage de la CMF Côte d’Or Châtillon sur Seine

Aubades et concerts du stage de la CMF Côte d’Or Châtillon sur Seine, 13 août 2023, . Aubades et concerts du stage de la CMF Côte d’Or 13 – 19 août Châtillon sur Seine Chaque soir des aubades auront lieu dans la ville pour permettre aux stagiaires de présenter leur travail du jour. Le jeudi se tiendra une représentation des classes d’instruments et ateliers dans un lieu incontournable de la région. Pour clôturer la semaine, un grand concert, accompagné d’un barbecue, sera donné au gymnase Désiré Nisard le 19 août 2023 avec la participation de tous les stagiaires. Châtillon sur Seine , 21400 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T17:30:00+02:00 – 2023-08-14T01:59:59+02:00

2023-08-19T02:00:01+02:00 – 2023-08-19T23:30:00+02:00

Détails Autres Lieu Châtillon sur Seine Adresse , 21400 Lieu Ville Châtillon sur Seine

Châtillon sur Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//