Brocante, vide-greniers du 11 novembre à Châtillon-sur-Loire Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Loiret

Brocante, vide-greniers du 11 novembre à Châtillon-sur-Loire Place du Champ de Foire, 11 novembre 2023, Châtillon-sur-Loire. Envie de chiner ? Le comité des fêtes de Châtillon-sur-Loire organise une brocante, vide greniers, place du champ de foire..

Samedi 2023-11-11 à 06:00:00 ; fin : 2023-11-11 18:00:00. .

Place du Champ de Foire

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire



Want to bargain ? The festival committee of Châtillon-sur-Loire organizes a flea market, garage sale, place du champ de foire. ¿Le apetece buscar gangas? El comité de fiestas de Châtillon-sur-Loire organiza un mercadillo y una venta de garaje en la plaza del Campo de Feria. Lust auf einen Schnäppchenmarkt? Das Festkomitee von Châtillon-sur-Loire organisiert einen Trödelmarkt und einen Flohmarkt auf dem Place du Champ de foire. Mise à jour le 2023-04-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Loire, Loiret Autres Lieu Place du Champ de Foire Adresse Place du Champ de Foire Ville Châtillon-sur-Loire Departement Loiret Lieu Ville Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-sur-loire/

Brocante, vide-greniers du 11 novembre à Châtillon-sur-Loire Place du Champ de Foire 2023-11-11 was last modified: by Brocante, vide-greniers du 11 novembre à Châtillon-sur-Loire Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire 11 novembre 2023 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire

Châtillon-sur-Loire Loiret